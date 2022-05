Başkan Erdoğan’dan TÜRGEV’e anlamlı bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef alması ve "Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde" iddiasında bulunmasına tepkiler sürüyor.

TÜRGEV: "AHLAKSIZ İFTİRALARLA SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Dün irtica paranoyasıyla bu ülkenin vakıflarına zulmeden zihniyet, bugün gönüllülük esasıyla gençlerimiz, çocuklarımız için çalışan biz sivil toplum kuruluşlarını baskı altına almaya, bizleri ahlaksız iftiralarla sindirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRGEV; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı vakıflarına bağışladığını açıkladı. Açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV'e bağışlamıştır" denildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) açıklaması şöyle:

"Dün irtica paranoyasıyla bu ülkenin vakıflarına zulmeden zihniyet, bugün gönüllülük esasıyla gençlerimiz, çocuklarımız için çalışan biz sivil toplum kuruluşlarını baskı altına almaya, bizleri ahlaksız iftiralarla sindirmeye çalışıyor."

"Biz bu çabayı hem beyhude hem de kötü niyetli bir çaba olarak görüyoruz. Buna mukabil bizler dün olduğu gibi bugün de hak bildiğimiz davamız için, bu vatan için, bu ülkenin gözleri ışıldayan pırıl pırıl gençleri, çocukları için mücadele etmekten bir adım geri durmuyoruz."

"Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu şerefli mücadelemizde desteğini her daim arkamızda hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımızı ifade ediyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için verdiği mücadele aynı zamanda sivil toplum alanını genişletmiş ve özgürleştirmiştir."

"Cumhurbaşkanımız bu ülke için çalışan gönüllü kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına her ne vakit bir saldırıda bulunulsa güçlü desteğini en net şekilde ortaya koymuştur."

"Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV'e bağışlamıştır."

"Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur. Vakıf yönetimimiz bu bağışı Vakıf senedimizde belirtilen hukukî maddeye istinaden TÜRKEN Vakfı'na bağış olarak gönderme kararı almıştır. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

"Bu ülkenin gençleri, çocukları, sivil toplum kuruluşları, gönüllük esasına göre çalışan tüm hayır kurumları adına kendilerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

"Bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki sivil toplum, güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum için bir imkandır. Ancak güçlü bireyden, güçlü aileden ve güçlü toplumdan korkanlar sivil toplum düşmanlığı yaparlar. Bize kin ve düşmanlık besleyenlere sesleniyoruz. Bizden korkmayın."

"Sivil toplumdan korkmayın. Güçlü bireyden korkmayın. Güçlü aileden korkmayın. Güçlü toplumdan korkmayın. Kin ve nefretle dolup taşanlara şifa ve sevgi diliyoruz…"

TURKEN VAKFI, ABD'YE VE İ̇NGİLTERE'YE GELEN TÜRK ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR

TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlıyor. Vakıf öğrencilerin aynı zamanda kendi kültür ve değerlerini korumalarını hedefliyor.

Öğrenciler için ilk evini New York'da açan vakıf, misafirlerine pek çok sosyal ve kültürel imkân sunan 200 kişilik bir kompleks inşa etmeye başladı.

TURKEN Vakfı, başta New York olmak üzere Washington, Boston, Virginia, Syracuse şehirlerinde toplam 8 öğrenci evi ile yaklaşık 50 öğrenciye hizmet veriyor.

Turken Foundation, başta New York olmak üzere; öğrenciler ile birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam etmekte. Her yıl Ramazan ayında Müslüman öğrencilere New York'ta iftar yemeği verilmekte bununla beraber Youth Bridge projesi kapsamında her yıl sayıları 100'ü aşan Amerikalı misafir öğrenci Türkiye'de ağırlanmakta..

2015 yılında kurulan TURKEN Vakfı UK ile İ̇ngiltere'de de öğrencilerimize destek oluyor. Londra'da bulunan merkez ofisi üzerinden akademik ve sosyal anlamda Türkiye'den gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyor.