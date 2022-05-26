Evlat nöbetinin 997’inci gününde 3 aile daha nöbete katıldı

Bugün 3 aile eyleme katılarak sayı 295'e yükseldi. Muş'ta 2015 yılında 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Dilan Han'ın babası Cemal Han, Muş'ta 23 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Şah Güvenç'in kardeşi Mehmet Can Güvenç ile Batman'da 10 ay önce kandırılıp dağa götürülen 21 yaşındaki Murat Toprak'ın annesi Yeslibe ve babası Mizbah Toprak eyleme dahi oldu.
Aileler tarafından Türk bayrakları ve sloganlarla karşılanan aileler, çocuklarının terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediler.
Kızından 7 yıldır haber alamadığını belirten Dilan Han'ın babası Cemal Han, Sağlık Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi kızının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.