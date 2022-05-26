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Giriş Tarihi: 26.5.2022 14:54

Evlat nöbetinin 997’inci gününde 3 aile daha nöbete katıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat nöbetinin 997’inci gününde 3 aile daha nöbete katıldı

Diyarbakır’da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin eylemi 1000’inci gününe yaklaşırken, evlat nöbetinin 997’inci gününde eyleme katılımda sürüyor.

Bugün 3 aile eyleme katılarak sayı 295'e yükseldi. Muş'ta 2015 yılında 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Dilan Han'ın babası Cemal Han, Muş'ta 23 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Şah Güvenç'in kardeşi Mehmet Can Güvenç ile Batman'da 10 ay önce kandırılıp dağa götürülen 21 yaşındaki Murat Toprak'ın annesi Yeslibe ve babası Mizbah Toprak eyleme dahi oldu.

Aileler tarafından Türk bayrakları ve sloganlarla karşılanan aileler, çocuklarının terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediler.

Kızından 7 yıldır haber alamadığını belirten Dilan Han'ın babası Cemal Han, Sağlık Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi kızının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Mizbah Toprak'ın annesi Yeslibe Toprak ise, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

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Evlat nöbetinin 997’inci gününde 3 aile daha nöbete katıldı
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