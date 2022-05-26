Evlat nöbetinin 997’inci gününde 3 aile daha nöbete katıldı

Bugün 3 aile eyleme katılarak sayı 295'e yükseldi. Muş'ta 2015 yılında 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Dilan Han'ın babası Cemal Han, Muş'ta 23 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Şah Güvenç'in kardeşi Mehmet Can Güvenç ile Batman'da 10 ay önce kandırılıp dağa götürülen 21 yaşındaki Murat Toprak'ın annesi Yeslibe ve babası Mizbah Toprak eyleme dahi oldu.