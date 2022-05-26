‘Kilidi kapatacağız’

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile önce Mardin'e ardından Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne gitti. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınında, sınırın sıfır noktasındaki Işıklı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Akar, geceyi Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık. Artan şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi, başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız." Bakan Akar dün sınırın sıfır noktasında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'nde de incelemede bulundu.