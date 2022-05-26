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Giriş Tarihi: 26.5.2022 21:47

Maltepe’de silahlı saldırıda bir kişi öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maltepe’de silahlı saldırıda bir kişi öldü

İstanbul Maltepe’de İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal’a yapılan silahlı saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen Semih Tufan Gülaltay’ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre saldırı için gelen 2 kişiden Furkan Taş, içeride bulunan koruma tarafından vuruldu hayatını kaybetti. Polisin olayın nedeni ile ilgili araştırması sürerken, koruma E.Ö. gözaltına alındı.

Maltepe Aydınlıkevler Mahallesi'nde iddiaya göre Semih Tufan Gülaltay ait işyerinin önüne dün gece saat 03.00 sıralarında bir minibüs yanaştı. Minibüsten inen 2 kişi, Gülaltay'ın işyerinin önündeki aracına ateş açtıktan sonra işyerine yöneldi. Ardından işyerinin kapısını kıran 2 kişi içeride de ateş etmeye devam etti. Ateş açanlardan biri işyerinin ikinci katına ateş açarak çıkarken, içeride uyuyan koruması E.Ö. uyandı ve kendisine ateş açan kişiye karşılık verdi.

Gelen saldırganlardan birisi vurularak yaralandı. Arkadan gelen ikinci kişi ise kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri işyerine geldi. Yaralanan kişinin öldüğü belirlendi. Adının Furkan Taş olduğu belirlenen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Koruma E.Ö. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayın nedeni ile ilgili araştırmasının devam ettiği belirtilirken, E.Ö'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Maltepe’de silahlı saldırıda bir kişi öldü
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