Necip Fazıl’ın mektup sergisine ziyaretçi akını

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, roman, hikâye ve oyun yazarı merhum şair Necip Fazıl Kısakürek'in Toptaşı Cezaevi'nde yazdığı "Zindandan Mehmed'e Mektup" adlı şiirini konu alan "Bir Şiir Bir Hayat/Zindandan Mehmed'e Mektup" sergisi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 13-26 Mayıs tarihleri arasında büyük ilgi gördü. Sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Mayıs'ta açılmıştı.AKM'de düzenlenen "Zindandan Mehmet'e Mektup" sergisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da ziyaret ederek yazarın torunlarıyla sohbet edip sergiyi gezdi. Torunları da Kasapoğlu'na dedelerinin hayatını anlattığı kitabını hediye etti. Serginin büyük ilgi gördüğünü belirten torunu, Necip Fazıl Kısakürek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, "Dedemin hapishane fotoğrafları, zindanda kullandığı çorapları, gözyaşlarıyla ıslanmış mendili ve niceleri...Hapishane hayatı sergiyle canlandırıldı" dedi.