Önce kiraladı; sonra çaldı... Tam 12 araçtan...

İstanbul Kağıthane'de bir kişi; araç kiralama firmalarına ait olan ve ağabeyinin saatlik olarak kiraladığı araçları Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesine götürdü ve egzoz kısımlarında bulunan konvektör kristallerini sökerek çaldı. Kimliği tespit edilen İ.B.'nin farklı tarihlerde yine saatlik olarak toplamda 48 araç kiraladığı ve söz konusu araçlardan 11 tanesinin egzoz kısmında bulunan konvektör kristallerini sökerek çaldığı tespit edildi. İ.B., son aracın egzoz kısmından sökmüş olduğu konvektör kristalleriyle birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Hakkında "Otodan Hırsızlık" suçundan yasal işlem yapılan İ.B. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.