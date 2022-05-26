Sabah 15 milyon lira dolandırılan finans uzmanının ifadesine ulaştı: Tapuda operasyon var evini satman lazım

Tele-dolandırıcılar tarafından 13 günde yaklaşık 15 milyon lirası alınan finans uzmanı Aysun Mercan'ın ifadesine SABAH ulaştı. Türkiye'deki bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Mercan'ı hedef alan dolandırıcılar, 28 Ocak-9 Şubat arasında, 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı. Mercan'ın bankadan havale yaptığı kişinin Ankara'da ikamet eden 29 yaşındaki Oğuzhan Avcı olduğu saptandı. Şüphelinin görüntüsü, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilirken, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dolandırıcılık olayını dün manşetine taşıyan SABAH, Aysun Mercan'ın ifadesine de ulaştı:28 Ocak'ta 3 farklı numaradan arandım. Telefondaki kişiler kendilerini bana Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı komiser ve savcı Fuat Oktay Uysal olarak tanıttı. Kadıköy'deki kuyumcu soygununda kimliğimin soyguncular tarafından bırakıldığını söylediler. Ayrıca FETÖ, soygun, şantaj suçlarına karışan örgütün eline geçtiğini söylediler ve kimlik bilgilerimi kullanarak daha büyük suçlara karışabileceğimi aktardılar.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ün telefonunu verdiler. Arayıp teyit edebileceğimi söyleyince internetten kontrol ettim ve numaranın doğru olduğunu gördüm ve şahıslara inandım. Sonrasında banka hesaplarıma ulaşıldığını ve bunu kontrol etmek üzere bana IBAN numarası vererek buraya para göndermemi istediler.Oğuzhan Avcı adına ilk etapta 150 bin lira gönderdim. 31 Ocak'ta ise hesabımdaki 70 bin euro ve 47 bin doları nakit olarak bankadan çektikten sonra beni farklı farklı adreslere gönderdiler. 1.75 boylarında 28-33 yaşlarında maskeli bir şahsa parayı teslim ettim. Teslim ederken 'Kartal' kodunu söylemem gerektiğini söylemişlerdi. Parayı teslim ettiğim şahıs, parayı göğüs bölgesine koyarak oradan hızlıca ayrıldı. Dolandırıcılar bana yeni bir telefon ve hat aldırdı. 2 Şubat'ta banka şubesinden 70 bin euro daha çektim ve aynı kişiye bankanın karşısında elden teslim ettim.