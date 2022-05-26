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Giriş Tarihi: 26.5.2022 09:44 Son Güncelleme: 26.5.2022 10:06

SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit!

SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı’nda 1 asker şehit!

Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda, terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu. MSB, şehadete yürüyen Mehmetçik'in Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit!
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