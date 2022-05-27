1000’inci gün gece nöbeti... 4 aile evlat nöbetine katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti bugün 998'inci gününe girdi. 1000'inci gününe yaklaşan evlat nöbetinde aileler, gece oturma eylemi başlattı. 1000'inci gün gece nöbeti başlatan anneler, ellerinde fotoğraflarla çocuklarını PKK ve HDP'den istedi. Gece nöbetinde anneler, 1000'inci günde yapılacak yürüyüşe tüm anneleri davet ederek, haklı mücadelelerine tüm Türkiye'deki anneleri destek vermesini istedi.4 YENİ AİLE NÖBETE KATILDI