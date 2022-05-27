Haberler Gündem Haberleri 1000'inci gün gece nöbeti... 4 aile evlat nöbetine katıldı
Giriş Tarihi: 27.5.2022 21:43

1000'inci gün gece nöbeti... 4 aile evlat nöbetine katıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
1000’inci gün gece nöbeti... 4 aile evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, 1000'inci gün nedeniyle gece nöbeti tuttu. Aynı saatlerde 4 yeni ailede evlat nöbetine katılırken, sayı 299'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti bugün 998'inci gününe girdi. 1000'inci gününe yaklaşan evlat nöbetinde aileler, gece oturma eylemi başlattı. 1000'inci gün gece nöbeti başlatan anneler, ellerinde fotoğraflarla çocuklarını PKK ve HDP'den istedi. Gece nöbetinde anneler, 1000'inci günde yapılacak yürüyüşe tüm anneleri davet ederek, haklı mücadelelerine tüm Türkiye'deki anneleri destek vermesini istedi.

4 YENİ AİLE NÖBETE KATILDI
Annelerin eylemi 1000'inci güne yaklaşırken, nöbete 5 yeni aile daha katıldı. Adana'da 12 yıl önce 17 yaşında kaçırılan Suzan İpek'in annesi Zeynep ve babası Ahmet İpek, Almanya'da 12 yıl önce 21 yaşında kaçırılan Serkan Yıldız'ın kuzeni Veysel Cam, Adıyaman'da 26 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Nusret Atlamaz'ın kardeşi Hamit Atlamaz ve Adıyaman'da 2 yıl önce kandırılıp dağa götürülen Aziz Mutlu'nun kuzeni
İlyas Mutlu eyleme dahil oldu. 4 ailenin katılımıyla sayı 299'a yükseldi.

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1000'inci gün gece nöbeti... 4 aile evlat nöbetine katıldı
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