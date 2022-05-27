1000’inci gün gece nöbeti... 4 aile evlat nöbetine katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti bugün 998'inci gününe girdi. 1000'inci gününe yaklaşan evlat nöbetinde aileler, gece oturma eylemi başlattı. 1000'inci gün gece nöbeti başlatan anneler, ellerinde fotoğraflarla çocuklarını PKK ve HDP'den istedi. Gece nöbetinde anneler, 1000'inci günde yapılacak yürüyüşe tüm anneleri davet ederek, haklı mücadelelerine tüm Türkiye'deki anneleri destek vermesini istedi.

Annelerin eylemi 1000'inci güne yaklaşırken, nöbete 5 yeni aile daha katıldı. Adana'da 12 yıl önce 17 yaşında kaçırılan Suzan İpek'in annesi Zeynep ve babası Ahmet İpek, Almanya'da 12 yıl önce 21 yaşında kaçırılan Serkan Yıldız'ın kuzeni Veysel Cam, Adıyaman'da 26 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Nusret Atlamaz'ın kardeşi Hamit Atlamaz ve Adıyaman'da 2 yıl önce kandırılıp dağa götürülen Aziz Mutlu'nun kuzeniİlyas Mutlu eyleme dahil oldu. 4 ailenin katılımıyla sayı 299'a yükseldi.