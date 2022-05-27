997’nci günde 3 aile daha eyleme katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelere, eyleminin 997'nci gününde 3 aile daha katıldı. Muş'ta 2015'te, 16 yaşındayken kaçırılan Dilan Han'ın babası Cemal Han, yine Muş'ta 23 yıl önce kaçırılan Mehmet Şah Güvenç'in kardeşi Mehmet Can Güvenç ile Batman'da 10 ay önce kandırılıp dağa götürülen 21 yaşındaki Murat Toprak'ın annesi Yeslibe ve babası Mizbah Toprak eyleme dahil oldular. Aileler, Türk bayrakları ve sloganlarla karşılandı. Ailelerden Cemal Han, Sağlık Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi kızının HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ve 7 yıldır haber alamadığını söylerken, Yeslibe Toprak ise oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Öte yandan, son katılanlarla aile sayısı 295'e yükseldi.