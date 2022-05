Başkan Erdoğan’dan kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Rezillik kepazelik ahlaksızlık asla izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik tehdit dilini eleştirdi:Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde, ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları hedef aldığını, hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Elbette herkes, kamu görevlileri de yaptıkları işlerden eleştirilebilir. Biz de geçmişte valisinden hâkimine, müsteşarından müfettişine pek çok kamu görevlisini hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşündüğümüz iş ve işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Evet, yapılan iş ve işlemleri eleştirdik. Gerektiğinde hukuk yoluna da başvurduk; ama 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyerek ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Çünkü demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Yani eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık. İş ve işleme uyarak da hukuka saygımızı gösterdik. Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem, kesinlikle demokratik hukuk devletine uygun bir yöntem değildir. Bu kişi, kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye, kimi zaman çiftçiye, kimi zaman esnafa hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Hadi siyasi hırsına verip bu tavrı da anlayışla karşılayalım. Peki verdiği karar için hâkimi, yaptığı işlem için polisi, yürüttüğü operasyon için askeri, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Devletteki teamüllere zıt bir şekilde baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usul olabilir mi, hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi, devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi, asla!Buradan açıkça ilan ediyorum; kamu görevlilerimize demokratik hukuk kuralları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl kârı değildir. Kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacağı yer Anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla bu devlet iş yapmaz. Bu devletin memuru da pozisyon almaz. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Biz de memurundan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na kadar mesai arkadaşımız olarak gördüğümüz her bir kamu görevlisinin yanındayız. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsun, Türkiye'nin bu tür arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı dahi yoktur. Türkiye'nin kendi insanını tehdit eden değil, kendi insanına hizmet eden anlayışla yapılan ahlaklı, ilkeli, üretken siyasete ihtiyacı vardır. Aksi yönde konuşanların ve davranış sergileyenlerin hesabı da hiç şüpheniz olmasın ki kendi mecrasında görülecektir.PROGRAMDA, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'ye 2004'te kazandırılan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirterek, "Fransızca bir kelime olan 'etik' kavramını 'töre' veya 'ahlak' ifadeleriyle de karşılamak mümkün. Ahlak en basit şekliyle iyi veya kötü olan şeyin arasında iyiyi tercih etmek, edep ve adap sahibi olmak demektir. Rabbimiz nefsine fücurunu da takvasını da vererek yarattığı insanın fıtratını, esasen güzel ahlaka meyyal olarak şekillendirmiştir. Bu ölçülerin, hayatın her alanı gibi kamuda da korunmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Etik Kurulumuzun bu doğrultuda giderek artan çabalarını, Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.TÜRKİYEuzunca bir vakit vesayet, darbeler, istikrarsızlık ve terör ikliminin zehirlediği yapısal sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Toplumun her kesimi gibi kamuda da kimi zaman ideolojik bağnazlık, kimi zaman ahlaki aşınma, kimi zaman vurdumduymazlık diyebileceğimiz zafiyetler yaşanmış olabilir; ama bu milletin mayası sağlam, bu devletin geleneği güçlü olduğu için hepsinin de zamanla üstesinden geldik.