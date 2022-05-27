Haberler Gündem Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminatı TURKEN’e gitti
Giriş Tarihi: 27.5.2022 12:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminatı TURKEN’e gitti

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tazminatı TURKEN’e gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı Ensar Vakfı’na bağışlamıştı. Ensar Vakfı; Başkan Erdoğan’ın bağışladığı tazminatı TURKEN Vakfı’nın hesabına iletildiğini açıkladı.

Ensar Vakfı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından açıklamada bulundu ve "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı manevi tazminattan vakfımıza bağışladığı 75 bin TL TURKEN hesabına iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın; "Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef almış ve "Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde" iddiasında bulunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminatı TURKEN’e gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA