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Giriş Tarihi: 27.5.2022 23:17 Son Güncelleme: 27.5.2022 23:17

Diyarbakır Annelerinin eylemi bininci gününe girdi: "Kazanan anneler olacak"

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır Annelerinin eylemi bininci gününe girdi: Kazanan anneler olacak

Diyarbakır'da, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bininci gününe girdi. Aile sayısı ise 299’a ulaştı.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek, 22 Ağustos 2019'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Kararlı mücadelesiyle eylemi sonuç veren Akar, kararlı 24 Ağustos'ta evladına kavuştu. Bu mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Umutları artan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı. Yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi.

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Diyarbakır Annelerinin eylemi bininci gününe girdi: "Kazanan anneler olacak"
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