Erdoğan, tazminatı TÜRGEV’e bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) bağışladı. Bağışın yapıldığını yayınladığı açıklama ile duyuran TÜRGEV, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur. Vakıf yönetimimiz bu bağışı vakıf senedimizde belirtilen hukuki maddeye istinaden TÜRKEN Vakfı'na bağış olarak gönderme kararı almıştır. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, söz konusu vakıfların ABD'ye para kaçırmak için oluşturulduğunu iddia ederek, bu vakıflara yapılan bağışları da sözde gizli belgeleri göstererek gündeme getirmişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun "gizli belge" diye gösterdiği dokümanın, ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açık kaynaklı bilgilerden oluştuğu ortaya çıktı.