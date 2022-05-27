‘Kendimi patlatacağım’ dedi, polis vurdu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı eylem yapan kişi polislerin açtığı ateşle yaralı olarak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nün ana giriş kapısına gelen zanlı, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan ve havaya ateş açılmasına rağmen teslim olmayan zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı çalışma öncesi drone'la şüphelinin üzerindekiler incelendi. Yapılan incelemede şahsın üzerinde kablo düzeneği bulunduğu ancak herhangi bir patlayıcıya bağlı olmadığı öğrenildi. Polisin açtığı ateşle ağır yaralanan ve ambulansla kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan kişinin Ümit Koçyiğit (32) olduğu belirlendi. Koçyiğit'in birçok suçtan adli kaydı bulunduğu belirtildi.