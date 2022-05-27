Olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? İşte detaylar...

Dün akşam Başkan Erdoğan liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip edilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni harekat sinyali verildi. Bu harekâtların, komşu ülkelerin huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizildi.

ABD RAHATSIZ OLDU

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise, Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olduklarını açıkladı.

Peki olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? A Haber canlı yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu.