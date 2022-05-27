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Giriş Tarihi: 27.5.2022 11:34 Son Güncelleme: 27.5.2022 12:00

Olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? İşte detaylar...

Olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? İşte detaylar...

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, yeni harekatın sinyali verildi. Yeni harekat öncesi ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olduklarını açıkladı. Peki olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? A Haber canlı yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dün akşam Başkan Erdoğan liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip edilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni harekat sinyali verildi. Bu harekâtların, komşu ülkelerin huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizildi.

ABD RAHATSIZ OLDU

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise, Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olduklarını açıkladı.

Peki olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? A Haber canlı yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, ÇALIŞTIĞI ÖRGÜTÜN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYOR"

Mesut Şöhret, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Suriye yapılacak operasyondan rahatsız olmasının nedenleri var. Çünkü kendisinin orada çalıştığı bir örgüt ya da ekibin zarar görmesini istemiyor. Türkiye'nin olası bir operasyonun direkt olarak bu örgütle çatışma halinde olacağından ABD bunun olmasını istemiyor.

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Zaten bilindiği üzere ABD yıllardır bunlara silah yardımı ve gerekli her türlü desteği veriyor. İşte ABD bu örgüt üzerindeki kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle yapılacak olan harekattan ABD'nin rahatsız olması son derece normal bir durumdur.

"BURADAN GERİ DÖNÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Türkiye'nin neden bu operasyonu yapacağını iyi anlamak gerekiyor. Elbette o noktada son dönemde artan saldırılar oldu. Burada hem askerlerimiz hem siviller hedef alındı. Türkiye burada kendi güvenliğini kendi sağmak durumunda. ABD ve Rusya'ya rağmen bu operasyonları 4 defa yaptı, 5. harekatı yapmayı da planlıyor. Buradan geri dönüş olduğunu düşünmüyorum.

ABD ve Rusya tarafından verilen sözler tutulmuyor. Tel-Rıfat ve Münbiç'in boşaltılması ya da buralardan bir saldırı yapılmaması gerekiyordu. ABD ve Rusya bu konularda verdiği sözleri yerine getirmedi. Böyle olunca da harekat olasılığı ortaya çıktı. Bunun sorumlusu Türkiye değil."

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Olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? İşte detaylar...
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