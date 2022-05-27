Olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? İşte detaylar...

Dün akşam Başkan Erdoğan liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip edilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni harekat sinyali verildi. Bu harekâtların, komşu ülkelerin huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizildi.
ABD RAHATSIZ OLDU
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise, Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olduklarını açıkladı.
Peki olası harekat hangi bölgelere yapılacak? ABD operasyondan neden rahatsız? A Haber canlı yayınına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret önemli değerlendirmelerde bulundu.
"ABD, ÇALIŞTIĞI ÖRGÜTÜN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYOR"
Mesut Şöhret, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin Suriye yapılacak operasyondan rahatsız olmasının nedenleri var. Çünkü kendisinin orada çalıştığı bir örgüt ya da ekibin zarar görmesini istemiyor. Türkiye'nin olası bir operasyonun direkt olarak bu örgütle çatışma halinde olacağından ABD bunun olmasını istemiyor.
MGK'dan Suriye'ye harekat mesajı! Harekat ne zaman başlayacak? Olası operasyon hangi bölgelere yapılacak? | Video
Zaten bilindiği üzere ABD yıllardır bunlara silah yardımı ve gerekli her türlü desteği veriyor. İşte ABD bu örgüt üzerindeki kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle yapılacak olan harekattan ABD'nin rahatsız olması son derece normal bir durumdur.
"BURADAN GERİ DÖNÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Türkiye'nin neden bu operasyonu yapacağını iyi anlamak gerekiyor. Elbette o noktada son dönemde artan saldırılar oldu. Burada hem askerlerimiz hem siviller hedef alındı. Türkiye burada kendi güvenliğini kendi sağmak durumunda. ABD ve Rusya'ya rağmen bu operasyonları 4 defa yaptı, 5. harekatı yapmayı da planlıyor. Buradan geri dönüş olduğunu düşünmüyorum.