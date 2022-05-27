Savcı 12 şüphelinin tutuklanmasını talep etti

Maltepe Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün adliyeye getirilen 19 şüpheliden 12'si tutuklanma talebiyle, 7'si ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 19 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.