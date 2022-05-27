Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sahil şeridi suç örgütlerinden temizlendi! Müsilaj Operasyonu'nda 263 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.5.2022 11:37 Son Güncelleme: 27.5.2022 11:51

Son dakika: Sahil şeridi suç örgütlerinden temizlendi! Müsilaj Operasyonu'nda 263 şüpheli gözaltına alındı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Sahil şeridi suç örgütlerinden temizlendi! Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik dün 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonu başlatıldı. 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 17 suç grubuna yönelik baskınlarda 263 zanlı gözaltına alındı.

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütleri tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti.

265 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı 13 organize suç örgütü (ulusal suç örgütleri ile bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri) ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında toplam 315 şüpheliye yönelik "Müsilaj" kod adlı operasyonunda 263 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 52 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

SİLAH VE USÜLSÜZ DÜZENLENMİŞ ÇEK, SENET ELE GEÇİRİLDİ

Müsilaj operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 175 tabanca, 41 tüfek, 2630 fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 milyon 605 bin Türk Lirası 10 bin Euro ile çok sayıda usülsüz düzenlenmiş çek ve senete de el konuldu.

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Son dakika: Sahil şeridi suç örgütlerinden temizlendi! Müsilaj Operasyonu'nda 263 şüpheli gözaltına alındı
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