Son dakika: Sahil şeridi suç örgütlerinden temizlendi! Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheli gözaltına alındı

SİLAH VE USÜLSÜZ DÜZENLENMİŞ ÇEK, SENET ELE GEÇİRİLDİ

Müsilaj operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 175 tabanca, 41 tüfek, 2630 fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 milyon 605 bin Türk Lirası 10 bin Euro ile çok sayıda usülsüz düzenlenmiş çek ve senete de el konuldu.