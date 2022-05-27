Son dakika: Sahil şeridi suç örgütlerinden temizlendi! Müsilaj Operasyonu’nda 263 şüpheli gözaltına alındı

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütleri tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti.
265 KİŞİ GÖZALTINDA
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı 13 organize suç örgütü (ulusal suç örgütleri ile bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri) ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında toplam 315 şüpheliye yönelik "Müsilaj" kod adlı operasyonunda 263 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 52 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
SİLAH VE USÜLSÜZ DÜZENLENMİŞ ÇEK, SENET ELE GEÇİRİLDİ
Müsilaj operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 175 tabanca, 41 tüfek, 2630 fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 milyon 605 bin Türk Lirası 10 bin Euro ile çok sayıda usülsüz düzenlenmiş çek ve senete de el konuldu.