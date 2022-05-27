Giriş Tarihi: 27.5.2022 13:28Son Güncelleme: 27.5.2022 13:30
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Türkiye-Avusturya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler ele alındı.
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Türkiye-Avusturya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler ele alındı.