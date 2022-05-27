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Giriş Tarihi: 27.5.2022 13:28 Son Güncelleme: 27.5.2022 13:30

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Türkiye-Avusturya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Türkiye-Avusturya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler ele alındı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
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