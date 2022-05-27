TEKNOFEST’i çocuklarımızın hayalleri için yapıyoruz

MilliTeknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne dönüşen TEKNOFEST yurtdışında ilk kez kapılarına Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. SOLOTÜRK ekibi ve ATAK helikopterlerinin yaptığı gösteriler de binlerce Azeri Türkü tarafından büyük alkış aldı.Selçuk Bayraktar açılışta yaptığı konuşmada "Tek millet, iki devlet olarak kardeşliğimiz birçok kez sınandı ve her seferinde gönül bağımız daha da kuvvetlendi. 1918'de Bakü'yü İstanbul'dan ayrı görmeyen Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu da, Karabağ'a hizmet eden yüksek teknoloji milli SİHA'ları geliştiren Türk mühendisleri de aynı ruhu rehber edindi. Karabağ aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir. Azerbaycan'da 'Dost yaman günde tanınar' atasözü var. İşte bu ruh sayesinde en yaman günde dahi hep bir aradaydık. İnşallah dünya üzerindeki son günümüze kadar da bir arada olmaya devam edeceğiz. TEKNOFEST'i dünyaya açarken geleceğimiz ilk yer tabii ki kardeşimizin evi olan Bakü olacaktı. TEKNOFEST'i çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin sınırı olmasın, önlerine engel çıkarılmasın diye yapıyoruz. TEKNOFEST, Azerbaycan'da genç kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşakları, azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek" dedi.T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİG-29 uçağıyla uçuş yaptı. Aynı anda AKINCI İHA da Mig-29 ile kol uçuşu için Bakü semalarındaydı. Bayraktar'ın kumanda ettiği Akıncı'nın uçuş anları nefes kesti.