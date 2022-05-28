Bakan Akar ve komuta kademesi Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü'de bulunan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ İLE SAVUNMA SANAYİİ KONULARINDAKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Akar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Başkan Erdoğan'ın bugün Bakü'ye geleceğini belirterek "Bağımsızlık Günü'nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk." ifadesini kullandı.

Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı.