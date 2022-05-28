Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde ezan okudu

MERHUM ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN KABRİNİN BAŞINDA DUA ETTİ

Daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret eden Erbaş, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin başında dua etti.