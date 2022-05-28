Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde ezan okudu

Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın bugün yapılacak açılış törenine katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Erbaş, Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni ziyaret etti.
Saraybosna'nın merkezindeki caminin minaresine çıkan Erbaş, ülkede 500 yıldır sürdürülen; minareden ezan okuma geleneğini devam ettirdi.
MERHUM ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN KABRİNİN BAŞINDA DUA ETTİ
Daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret eden Erbaş, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin başında dua etti.