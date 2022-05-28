"Belimdeki platine rağmen zorla mahkemeye götürüyorlar “demişti! Başkanın algı operasyonu çöktü

İddiaya göre Gökçeada'nın Fatih Mahallesi'nde bulunan C. A.'ya ait 164 metrekarelik inşaat alanında taşmaların olduğunu tespit eden komşusu N.B., Gökçeada Belediyesi'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Yapılan incelemede inşaat sahibi C.A.'nın imar yönetmeliğine aykırı davrandığı ve arazinin SİT alanı içerisinde olduğu tespit edilirken, Gökçeada Belediyesi'nin imar kanuna aykırı davranan C.A.'ya hiçbir idari yaptırımda bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma sonunda yapı sahibi C.A.'ya, Kültür ve Tabiat Varlıklarına kasten zarar vermekten, belediye çalışanı mimar Seval Duran ve Belediye Başkanı Ünal Çetin' e ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararına rağmen gerekli izinleri verdiği gerekçesiyle "görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açıldı.





HİÇBİR DAVAYA KATILMADI

Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada taraflar tüm duruşmalarda hazır bulunurken Belediye Başkanı Ünal Çetin hiçbir duruşmaya katılmadı. Başkan Çetin; her seferinde mahkemeden bir gün önce Gökçeada Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. O.D.'yi arayarak rapor aldı ve mahkemeye avukatı aracılığıyla sundu.

ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKTI

Davanın dün görülen duruşmasında Başkan Ünal Çetin'in avukatı aracılığıyla tekrar mahkemeye rapor göndermesi nedeniyle mahkeme heyeti Çetin hakkında yakalama kararı çıkarttı. Hakim ayrıca doktor ve başkan hakkında raporun fikri sahteciliğe konu olabileceği şüphesi bulunduğundan resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

BAŞKAN'A SAHTE HEMOROİT RAPORU

"Belindeki 6 platine ve rapora rağmen zorla mahkemeye götürüldü" iddialarının aksine yapılan soruşturmada Başkan Çetin'in 3 kez hemoroit, bir kez ise üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle doktor O.D.'den sahte rapor alarak mahkemeye gönderdiği tespit edildi.



BELEDİYE GÖREVLİSİ: BAŞKAN "GİT AL" DEDİ

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Çetin'in hastaneye gidip gitmediği de araştırıldı. Kamera görüntülerinin incelendiği soruşturmada Başkan Çetin'in hiçbir zaman hastaneye gitmediği de belirlendi. Kamera görüntülerinden yola çıkan Savcılık soruşturma kapsamında doktor O. D'den raporu teslim alan belediye çalışanı O.Ö.'nin ifadesine başvurdu. O.Ö. ifadesinde" Başkan tedavi için hastaneye gitmedi. Doktorda raporunun olduğunu söyledi. Ben de başkan beyin selamıyla gidip doktordan raporunu aldım. Başkan o sırada belediyedeydi" dedi.