Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız!

Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmaları için kendilerine katılma çağrısı yaptı.

CHP lideri, "Düşüncesini ifade etti diye tutuklama olmaması için, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, sizin partiniziz." dedi.