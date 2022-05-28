Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı seçilmeleri halinde serbest bırakacaklarını belirtti, "Serbest kalmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dedi.
KILIÇDAROĞLU VAN'DAKİ BELEDİYELER ÇALIŞTAYINDA KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyeler çalıştayında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı kişilerden oy isterken, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hatırlattı.
Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmaları için kendilerine katılma çağrısı yaptı.
CHP lideri, "Düşüncesini ifade etti diye tutuklama olmaması için, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, sizin partiniziz." dedi.