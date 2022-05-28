Müzisyen Onur Akay'ın paylaşımı ile öğrenilen Pakize Suda son hali sevenlerini üzmüştü. Hemen ardından gelen ölüm iddiası sevenlerine ikinci bir şok yaşatmıştı. Bu noktada "Pakize Suda öldü mü, hastalığı ne?" soruları gündemden düşmüyor. Fethiye'de bir bakımevinde kaldığı belirlenen ünlü oyuncunun vasisi yeğeni olarak belirlenmişti. Bu noktada gözler hemen yeğeninden gelecek açıklamaya döndü. Peki, Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte tüm cevaplar…
PAKİZE SUDA KİMDİR?
23 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de doğan Pakize Suda gençlik yıllarında birçok dizi ve filmde yer aldı. Ayrıca yaptığı "Lezzete Yolculuk" başta olmak üzere birçok program da bulunuyor.
Henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilen Pakize Suda aslen Girit Türküdür. Bir dönem gazetede köşe yazarlığı yapan Suda, ekonomik sorunlar sebebiyle bu işinden ayrıldı. Ardından yazdığı kitapları yayımladı.
"İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan, yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize."
PAKİZE SUDA SON HALİ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, Demans hastalığı ile mücadele eden Suda'nın son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaştı.