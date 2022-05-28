PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de doğan Pakize Suda gençlik yıllarında birçok dizi ve filmde yer aldı. Ayrıca yaptığı "Lezzete Yolculuk" başta olmak üzere birçok program da bulunuyor.

Henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilen Pakize Suda aslen Girit Türküdür. Bir dönem gazetede köşe yazarlığı yapan Suda, ekonomik sorunlar sebebiyle bu işinden ayrıldı. Ardından yazdığı kitapları yayımladı.