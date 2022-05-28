Haberler Gündem Haberleri Pakize Suda’nın son hali, gençliği ve hayatı ile ünlü oyuncu Pakize Suda öldü mü, hastalığı nedir?
Giriş Tarihi: 28.5.2022 11:00 Son Güncelleme: 28.5.2022 11:02

Pakize Suda’nın son hali, gençliği ve hayatı ile ünlü oyuncu Pakize Suda öldü mü, hastalığı nedir?

Pakize Suda’nın son hali, gençliği ve hayatı ile ünlü oyuncu Pakize Suda öldü mü, hastalığı nedir?

Pakize Suda öldü iddiaları ile gündemde. Müzisyen Onur Akay’ın geçtiğimiz gün bakımevinden son halini paylaştığı ünlü oyuncu ve köşe yazarı hakkında birçok soru gündemdeki yerini aldı. Bu noktada Pakize Suda son hali, gençliği ve hayatı ile araştırılıyor. Hayat Bilgisi ve Çılgın Dershane gibi yapımlarla hatırlanan usta oyuncu kaldığı bakımevinde yaşamını yitirdi mi? Pakize Suda öldü mü, hastalığı ne? İşte merak edilenler…

Müzisyen Onur Akay'ın paylaşımı ile öğrenilen Pakize Suda son hali sevenlerini üzmüştü. Hemen ardından gelen ölüm iddiası sevenlerine ikinci bir şok yaşatmıştı. Bu noktada "Pakize Suda öldü mü, hastalığı ne?" soruları gündemden düşmüyor. Fethiye'de bir bakımevinde kaldığı belirlenen ünlü oyuncunun vasisi yeğeni olarak belirlenmişti. Bu noktada gözler hemen yeğeninden gelecek açıklamaya döndü. Peki, Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte tüm cevaplar…

PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 tarihinde İzmir'de doğan Pakize Suda gençlik yıllarında birçok dizi ve filmde yer aldı. Ayrıca yaptığı "Lezzete Yolculuk" başta olmak üzere birçok program da bulunuyor.

Henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilen Pakize Suda aslen Girit Türküdür. Bir dönem gazetede köşe yazarlığı yapan Suda, ekonomik sorunlar sebebiyle bu işinden ayrıldı. Ardından yazdığı kitapları yayımladı.

PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?

Pakize Suda'nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar dolaşırken haberin doğru olmadığı belirlendi.

Pakize Suda'nın yeğeninden son dakika açıklaması geldi:

"İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan, yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize."

PAKİZE SUDA SON HALİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, Demans hastalığı ile mücadele eden Suda'nın son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaştı.

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Pakize Suda’nın son hali, gençliği ve hayatı ile ünlü oyuncu Pakize Suda öldü mü, hastalığı nedir?
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