Tarih belli oldu: Karadeniz’den çıkan gaz ile ilgili müjde...

Fatih'in yeni bir kuyuda çalışmaya devam ettiğini ifade eden Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yavuz, Kanuni burada, Fatih yeni bir kuyuda çalışmasına devam ediyor. Yedinci nesil sondaj gemimizde geldi, Akdeniz'de. 3 gemimiz burada fiilen iş başında. O aşamadan sonra çıkarılan gazın bu tesise iletiminden bahsediyoruz. Bu projenin 3'üncü aşaması da burada devam ediyor. Yani şu anda 170 kilometrelik denizin altına bir hat döşüyoruz. Bir hat diyoruz ama 3 hattı aynı anda döşüyoruz. Bir, çıkarılan gazın buraya kadar getirildiği bir boru hattı. Onun hemen yanında yaz kış tüm şartlarda donmasını engelleyecek glikol hattı diye tabir ettiğimiz 2'nci bir hat. Üçüncü hatta, uçtan uca her türlü şeyin uzaktan kumanda edildiği, 50 bin sensörün olduğu 3'üncü hattı çekiyoruz. Biz konuşurken uzakta gördüğümüz gemilerimiz, fiilen bu çalışmayı yapıyor. Döşediğimiz hatların bir şekilde korunması gerekiyor. O korunma işlemiyle ilgili çalışmalar bu 170 kilometrelik hatta devam ediyor. Üçüncü aşama da arkamızdaki tesisler. Cumhurbaşkanımızla geldiğimizde burada hiçbir şey yoktu. Burada temel atmayla başlamış, geçen yıl atılan temel çok hızlı bir şekilde gelecek yıl ilk çeyrekte tamamlanmak üzere hamdolsun, son aşamaya doğru adım adım geliyor. Burada ne yapacağız? Burada çok ciddi tesisler var. 3 bin 500 dönümlük alan dedik, oradan gelen doğalgazın burada arıtma işleminin yapıldığı, glikol, su ve diğer şeylerin ayrıştırılarak kurutulduğu bir alan. Hamdolsun burası da plana göre devam ediyor."