Başkan Karalar villasına ‘fark kattı’

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 4 gün önce açılışını yaptığı kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 10 bin 200 metrekare alana sahip "Çukurova'ya fark katacak" dediği parkın hemen yanında üç katlı villası çıktı. Yeni yapılan parkla birlikte Karalar'ın villasının da fiyatının 6 katına çıktığı öğrenildi. Parkta bulunan süs havuzu ve botanik bahçenin villasının tam önünde olması ve kapısının parka açılması "Bu kadarına da pes" dedirtti.10 bin 200 metrekare alana yaptırılan ve içinde yürüyüş yolları, şelaleler, oyun ve spor alanlarının bulunduğu park 25 Mayıs'ta görkemli bir törenle açıldı. Parkın açılışı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi ve partililer tarafından gerçekleşti. Parkın açılışında konuşan Karalar, açılan Karahan Sağlıkçılar Parkı'nın bölgedeki bütün sitelerin ortak parkı olduğunu kaydetti. Parkla ilgili sosyal medyada vatandaşlar, Başkan Karalar'a tepki gösterdi.Vatandaşlar, "Etrafında şehirleşmenin çok az olduğu bir bölgeye 10 bin 200 metrekarelik park yapmak da şovmenliğe dahil mi? Adana'nın çözülmemiş onca temel sorunu varken, hemşerilerimizin kullanamayacağı bir parka bu kadar para harcamak hangi sorunlu zihniyetin ürünü?", "Sen Adana'ya ne kadar fark kattıysan bu park da Çukurova'ya o kadar fark katacak eminim", "CHP'li seçmen böyle mutlu" paylaşımlarında bulundu.Karalar'ın açılışını yaptığı parkın yanında 3 katlı villası olduğu ve parkın tamamlanmasıyla birlikte fiyatının 6 kat artarak 6 milyon liraya çıktığı öğrenildi. Ayrıca parkta bulunan süs havuzu ve botanik bahçenin, başkanın villasının tam önünde olması ve kapısının parka açılması "Bu kadarına da pes" dedirtti.CHP'Lİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğa oturur oturmaz Karahan'da yaptırdığı söz konusu bu villanın peyzaj çalışmalarını belediye işçilerine yaptırmıştı. Karalar, daha sonra ise villada çalıştırdığı işçilerden C.K.'yı (28) belediyedeki işçi fazlalığını gerekçe göstererek işten çıkarmıştı.