Fethin 569’uncu yıl dönümünde Ayasofya Camii’nde Fetih Suresi yankılandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde fethin sembolü Ayasofya Camii'nde program düzenledi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile yüzlerce vatandaş katıldı. Ayasofya Camii'nde sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu. Fetih Suresi'nin okunması sonrasında dualar edilirken Ali Erbaş, sabah namazını kıldırdı.





"BURADA SECDE ETMEK ÇOK ANLAMLI"

Kılınan sabah namazının ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hep birlikte, fethin emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde sabah namazımızı kıldık.





Fethin 569. Seneyi devriyesinde ve fetihle birlikte camiye dönüştürülen Ayasofya'da beraber olmak, birlikte secde etmek çok anlamlı. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hakk, fethi nasıl 569 sene önce bu ümmete bu millete nasip ettiyse bundan sonra da gönüllerimizi rabbimizin mağfiretine açsın inşallah" dedi.





"ÖNCE GÖNÜLLERİ FETHETTİLER"

Müslümanların önce gönülleri fethettiğini söyleyen Ali Erbaş, "Kur'an'ın nuruyla, bu Kur'an ki zaten gönülleri fethetmek için gönderildi. "Bu kitabı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye sana gönderdik Ey Habibim" Rabbimiz öyle buyurdu ve Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'an'da insanları karanlıklardan aydınlığa çıkardı.





Medine'ye saldıran müşriklere karşı hem şehri hem Peygamberimizi korumak için Bedir'de gençler Efendimizin yanında yer aldı. 1453 yılında, 21 yaşında artık fethin zamanı gelmişti. Elde sensin dilde sen. Gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Diyor ya şair işte sizler gibi gençler görüyorum. Fatih'in yaşında gençler şu anda Fatih'in emaneti fethin emaneti Ayasofya Camii'nde sabah namazında birlikte secde etti.



İnşallah sizler nice insanların gönüllerini fethederek namaz kılmayan insanların, namaz kılmayan arkadaşlarınızın namaz kılmasına vesile olarak fetihler gerçekleştireceksiniz" ifadelerine yer verdi.