Türkiye bilimsel doküman üretiminde dünyada ilk 20’de

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi'ni SABAH'a anlattı. Özvar, "Projenin temel amacı, uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmek ve araştırma çıktılarının uluslararası düzeyde daha görünür kılınmasını sağlamak. Bütçe Kanunu çerçevesinde yaptığımız planlama 200 bursiyeri kapsıyor. İngilizce yazabilecek düzeydeki araştırmacılarımıza destek verecek bu projenin hocalarımızın uluslararası görünürlüğünü artıracağına inanıyoruz" dedi. Prof. Dr. Özvar'ın SABAH'a yaptığı açıklama şöyle:Üniversitelerimizin akademik yayın performansları bir önceki yıla göre her yıl biraz daha yükseliyor. Scopus verilerine göre, son on yılda Türkiye adresli uluslararası yayın sayıları sürekli olarak artış gösteriyor.Örneğin 2011 yılında Türkiye adresli uluslararası yayın sayılarının dünya içerisindeki payı yüzde 1.34 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 1.59'a yükselmiştir. Aynı kurumun verilerine göre ülkemiz bilimsel doküman üretiminde dünya genelinde ilk 20 ülke içinde yer alıyor.Bu değerler, küresel ekonomik performansımızla benzerlik gösteren bir istatistik. Elbette biz bunu yeterli görmüyoruz. Hem nicelik hem de nitelik olarak payımızı artırma arayışındayız. İnanıyorum ki, araştırma ve yayınlarda daha fazla öne çıktıkça, küresel yükseköğretim sahasında daha fazla uluslararası öğrenci ve bilim insanları için cazip hale geleceğiz.