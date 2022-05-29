Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.
Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz ☺— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 29, 2022
Milletce gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. 👏👏👏
Şimdi tebessüm zamanı 🌹 https://t.co/BS54qrmbyY pic.twitter.com/dRWMwMf3Ie