Vanlının bildiği bilet zammını başkan bilmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kampa girdiği Van'da esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada bir vatandaşla İstanbul'daki İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında konuştu. Bir esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun. Belediye otobüsüne 3 kat değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi. Vatandaşın ısrar etmesi sonucu İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'yi telefonla aradı. İETT Genel Müdürü ise vatandaşı doğrulayarak "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3.5 liraydı, bugün 7.67 lira, çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsura geliyor" bilgisini verdi. İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nden aldığı bilgilerin ardından "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yorumunda bulundu.İmamoğlu'nun toplu ulaşım ücretlerini Van ziyaretinde öğrenmesine İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tepki gösterdi. Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul'un çok büyük bir şehir olduğunu kar zamanı anlamıştı, İETT'ye yaptıkları zammın büyüklüğünü de Van'daki bir vatandaşımızdan öğreniyor. Şaka gibi değil mi? Maalesef gerçek" ifadelerine yer verdi.İBB Başkanı'nın 'uyduruyorsun' dedikten sonra esnafın haklı çıkmasına vatandaşlardan da büyük tepki yağdı. İşte o tepkiler:İBB Başkanı'nın İETT bilet fiyatlarından haberi yok. İşin daha da ilginci genel müdür de tam bilmiyor, 'küsur, müsur' diyor. Bunlar Van'da oluyor bir de. Yine gülelim ağlanacak halimize...Van'daki esnafın bildiğini, İstanbul'daki Belediye Başkanı bilmiyor. Asıl hazin olan bu!Van'daki vatandaş, İBB'ye belediye başkanı adayı olsun. Ekrem Bey yapılan zammı bile bilmeyen bir belediye başkanı olarak yine tarihe geçti. Vatandaş bilir, uydurmaz!İnsan kendini nasıl böyle rezil eder diyeceğim de umurunda mı İstanbul onun?Unvanı İstanbul Belediye Başkanı. İstanbul'dan haberi yok. Ama Van'da seçim gezisi düzenliyor.Bu şehirden bihaber olduğu, kendi eliyle bir kez daha tescilledi. Ah İstanbul ah, sen bunları gerçekten hak etmiyorsun.Vatandaşa uyduruyorsun deyip sonra rezil olmak işte böyle bir şey.Ekrem İmamoğlu adına çok çok üzüntü verici bir olay. Vanlı esnaf, İstanbul'daki İETT bilet fiyatlarına İBB Başkanı'ndan daha hâkim.İstanbul'a uğradığı yok ki, İstanbul'dan haberi olsun...Şaka gibi! İstanbul'da İETT biletlerine yaptığı zammı Van'da öğrenen İBB Başkanı. İstanbul bunu hak etmiyor. Bu vesileyle Ekrem İmamoğlu'na hatırlatalım, kendisinin öğrenci biletlerine yaptığı zammı AK Parti grubu geri aldı. Çok sıkışırsa bunu kullanabilir.Hiçbir şeyden haberi yok. Vah İstanbul vah, ölmüşsün ağlayanın yok.İETT zamlarından Van'daki vatandaşın haberi var, İBB Başkanı'nın haberi yok.İBB Başkanı'nın, İETT bilet fiyatını Van'da esnaftan öğrenmiş olması tam bir Levent Kırca skeci.Seviyesi bu olan elemanı koskoca TC'nin başkanlığına layık görmek, bu ülkenin büyüklüğü hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Hakarettir. Yazık...Van'da yaşayan vatandaş, İstanbul hakkında daha çok bilgi sahibi. Sayın Ekrem İmamoğlu bir ara İstanbul'u ziyaret edin. Size İstanbul hakkında bilgi verelim.Daha kötüsü İstanbul'un başına gelmedi! Açık ara en başarısız belediye başkanı! Yalnız şu düştüğü durum içler acısı! Ne İstanbul'dan haberi var ne belediyeyile alakası var.Sizi gidi yalancılar sizi! Vatandaşa 'Uyduruyorsun, yok böyle bir zam' dedi, İETT genel müdürünü aradı ve uyduruyorsun dediği vatandaş haklı çıktı. Allah bunların şerrinden ve yalanlarından milletimizi, ülkemizi korusun.Seçim döneminde 'İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracağız, toplu taşıma ücretleri çok pahalı, sembolik ücretler yapacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla geçen 2.5 yılda toplu taşıma ücretlerine yüzde 195 zam yapıldı. Sadece 2021-2022 arasındaki son 3 ay içerisinde ise yüzde 95 zam yaptı.