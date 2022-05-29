Vanlının bildiği bilet zammını başkan bilmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kampa girdiği Van'da esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada bir vatandaşla İstanbul'daki İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında konuştu. Bir esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun. Belediye otobüsüne 3 kat değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi. Vatandaşın ısrar etmesi sonucu İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'yi telefonla aradı. İETT Genel Müdürü ise vatandaşı doğrulayarak "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3.5 liraydı, bugün 7.67 lira, çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsura geliyor" bilgisini verdi. İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nden aldığı bilgilerin ardından "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yorumunda bulundu.
GÖKSU: ŞAKA GİBİ
İmamoğlu'nun toplu ulaşım ücretlerini Van ziyaretinde öğrenmesine İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tepki gösterdi. Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul'un çok büyük bir şehir olduğunu kar zamanı anlamıştı, İETT'ye yaptıkları zammın büyüklüğünü de Van'daki bir vatandaşımızdan öğreniyor. Şaka gibi değil mi? Maalesef gerçek" ifadelerine yer verdi.
'DÜŞTÜĞÜ DURUM İÇLER ACISI'
İBB Başkanı'nın 'uyduruyorsun' dedikten sonra esnafın haklı çıkmasına vatandaşlardan da büyük tepki yağdı. İşte o tepkiler:
Mediha Olgun:
İBB Başkanı'nın İETT bilet fiyatlarından haberi yok. İşin daha da ilginci genel müdür de tam bilmiyor, 'küsur, müsur' diyor. Bunlar Van'da oluyor bir de. Yine gülelim ağlanacak halimize...
Burhan Sakallı:
Van'daki esnafın bildiğini, İstanbul'daki Belediye Başkanı bilmiyor. Asıl hazin olan bu!
Arzu Erdoğral:
Van'daki vatandaş, İBB'ye belediye başkanı adayı olsun. Ekrem Bey yapılan zammı bile bilmeyen bir belediye başkanı olarak yine tarihe geçti. Vatandaş bilir, uydurmaz!
Yusuf Gökdemir:
İnsan kendini nasıl böyle rezil eder diyeceğim de umurunda mı İstanbul onun?
Gaffar Yakınca:
Unvanı İstanbul Belediye Başkanı. İstanbul'dan haberi yok. Ama Van'da seçim gezisi düzenliyor.
Yahya Çimen:
Bu şehirden bihaber olduğu, kendi eliyle bir kez daha tescilledi. Ah İstanbul ah, sen bunları gerçekten hak etmiyorsun.
Alpaslan Kılıçaslan:
Vatandaşa uyduruyorsun deyip sonra rezil olmak işte böyle bir şey.
Murat Okçu:
Ekrem İmamoğlu adına çok çok üzüntü verici bir olay. Vanlı esnaf, İstanbul'daki İETT bilet fiyatlarına İBB Başkanı'ndan daha hâkim.
Yıldıray Çiçek:
İstanbul'a uğradığı yok ki, İstanbul'dan haberi olsun...
Halime Kökçe:
Şaka gibi! İstanbul'da İETT biletlerine yaptığı zammı Van'da öğrenen İBB Başkanı. İstanbul bunu hak etmiyor. Bu vesileyle Ekrem İmamoğlu'na hatırlatalım, kendisinin öğrenci biletlerine yaptığı zammı AK Parti grubu geri aldı. Çok sıkışırsa bunu kullanabilir.
Fatma Sert:
Hiçbir şeyden haberi yok. Vah İstanbul vah, ölmüşsün ağlayanın yok.
Duygu Çağla Özpolat:
İETT zamlarından Van'daki vatandaşın haberi var, İBB Başkanı'nın haberi yok.
Halil Doğan Erkan:
İBB Başkanı'nın, İETT bilet fiyatını Van'da esnaftan öğrenmiş olması tam bir Levent Kırca skeci.
Cem Mehmet Eren:
Seviyesi bu olan elemanı koskoca TC'nin başkanlığına layık görmek, bu ülkenin büyüklüğü hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Hakarettir. Yazık...
Murat Öztürk:
Van'da yaşayan vatandaş, İstanbul hakkında daha çok bilgi sahibi. Sayın Ekrem İmamoğlu bir ara İstanbul'u ziyaret edin. Size İstanbul hakkında bilgi verelim.
Meltem Dere:
Daha kötüsü İstanbul'un başına gelmedi! Açık ara en başarısız belediye başkanı! Yalnız şu düştüğü durum içler acısı! Ne İstanbul'dan haberi var ne belediyeyile alakası var.
Ali Ardıç:
Sizi gidi yalancılar sizi! Vatandaşa 'Uyduruyorsun, yok böyle bir zam' dedi, İETT genel müdürünü aradı ve uyduruyorsun dediği vatandaş haklı çıktı. Allah bunların şerrinden ve yalanlarından milletimizi, ülkemizi korusun.
2.5 YILDA YÜZDE 126.2 ZAM
Seçim döneminde 'İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracağız, toplu taşıma ücretleri çok pahalı, sembolik ücretler yapacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla geçen 2.5 yılda toplu taşıma ücretlerine yüzde 195 zam yapıldı. Sadece 2021-2022 arasındaki son 3 ay içerisinde ise yüzde 95 zam yaptı.