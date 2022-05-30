16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 ölü 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, 0.23 promil alkollü ve ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen 16 yaşındaki H. Y., İzmir- Ankara Karayolu'nun Alparslan Türkeş Kavşağı'nda şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk'ün (31) kullandığı otomobille çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, Öztürk'ün aracında bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk (22) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 2 sürücü ise hastaneye kaldırıldı.İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı, gıda mühendisi Öykü Su Atılgan (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.İstanbul'da, Tem Otoyolunun Kavacık mevkiinde, Vokan Kahya'nın arıza yaptığı için yol kenarına park ettiği kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Güray Şar yaralı kurtulurken, yanında bulunan Yıldırım Beter, kaldırıldığı hastanede öldü.