SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan dezenformasyonla mücadele açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında dezenformasyonla mücadele yasa teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İNTERNET HABER SİTESİ ÇALIŞANLARINA YENİ HAKLAR

İnternet haber siteleri uzunca bir süredir, süreli yayınların haklarına sahip olmak istiyorlardı. İnternet haber gazeteciliğini de basın kapsamına da alarak, yazılı medyada çalışan basın mensuplarıyla eşit hale getirdik ve basın kartı alabilmelerine olanak sağladık.

Sosyal ağ sağlayıcılara çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma yükümlülüğü getirdik. Bu sayede çocukların gelişimini etkilemeyecek tedbirleri aldık. Dijital hizmetler yasasında var olan raporlama yükümlülüğünün kapsamını genişlettik.

CEZA DURUMU

Dezenformasyonu suç kapsamına almamız gerekiyor. Bütün dünyada düzenlemeler yapılıyor. 2 kritik soru vardı.

Bir şeyin dezenformasyon olduğuna kim karar verecek?

Dezenformasyon suçunu kişilere karşı suçlar kapsamında ele almadık. 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' başlığı altında ele aldık.

Bunu 3 kademeye bağladık:

- Özel amacı halk arasında endişe, panik yaratma.

- Ülkenin iç ve dış güvenliği veya kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi.

- Kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yayma.

Diyelim ki hakim bunu suç olarak gördü karar verdi. Bitiyor mu bitmiyor. İfade özgürlüğüne temas olduğu için temyiz yolunu açık tuttuk. Bütün bunları ifade özgürlüğünü güvence altına almak için yaptık."