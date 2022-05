Bir gece ansızın tepelerine ineriz

Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST için gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde uçakta gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu:Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün terör odakları o bölgelerde mevcut. ABD buraya binlerce TIR yardım yaptı. Kime yapıyor? PKK, YPG, PYD terör örgütlerine. Hatta bunlara bölgede eğitim de veriyorlar. Bunları görmezlikten mi geleceğiz? Nasıl ki Kuzey Irak'ta PKK'ya ve PKK'nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? Kuzey Irak'takilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız. Amerika'nın üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika eğer terörle mücadele görevini yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz.Doğalgaz konusunda İsrail'le görüşmeler olacak. İşbirliğine hazır olduklarını söylüyorlar ve bu çerçeve içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Bunlar, özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde hala teröristleri gezdiriyor, polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta bizimle görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim'i konuşturdular. Bunlar dürüst ve samimi değiller. Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz.Bizim gönlümüzden geçen o ki şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş bir an önce barışla nihayete ersin fakat görünen o ki her geçen gün bu iş daha da olumsuz bir şekilde devam ediyor. Pazartesi gerek Rusya, gerekse Ukrayna ile telefon görüşmelerim olacak. Tarafları diyalog ve diplomasi kanallarını işletmeleri yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz.YUNANİSTAN ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantıları'na son verdik. Artık Miçotakis muhatabım değil. Ben siyaseti şahsiyetli bir şekilde yürüten insanları muhatap alırım. Benimle konuşacaksın, 'Üçüncü ülke veya şahısları aramıza koymayalım' diyeceğiz, bunun sözünü vereceksin, ondan sonra Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapacaksın. Dost olana dostuz ama bize düşman nazarıyla bakanlara gereğini yaparız. Yunanistan'da ABD'nin 9 üssü var. Söyledikleri şu: 'Rusya'ya karşı...' Yalan, dürüst değiller.GÜNDEMİMDE Bay Kemal'in adaylığı filan yok. 27 Mayıs öncesi Menderes için ağa babalarının söyledikleri yalanları tekrar ediyor. Kimin kaçtığı, kimin kaçabileceği ortada. Biz yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Bugün de aynı şekilde yola devam ediyoruz.Bu hanımefendi (Meral Akşener) tarihçiyim diye geçinirken kendi tarihini inkâr edecek kadar talihsiz bir noktaya geldi. Nasıl Osmanlı'yı 33 yıl yöneten Sultan Abdülhamit'e saygısızlık yapan, hakaret eden, 'kızıl sultan' diyen cibilliyetsizler varsa maalesef aynı güzergaha bu hanımefendi de düştü. Biz kendisine acırız. Gittiği yol, yol değil. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Meral Hanım kimle yürüyor şu anda? Bay Kemal'le. Bay Kemal'in ne olduğu belli. Dolayısıyla onunla beraber yürüyenlerden, HDP gibi PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber olanlardan daha başka ne bekleyebiliriz.