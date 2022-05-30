Haberler Gündem Haberleri DEAŞ’ın finans kaynağına darbe!  26 DEAŞ'lı operasyonla yakalandı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:33 Son Güncelleme: 30.5.2022 17:50

DEAŞ’ın finans kaynağına darbe!  26 DEAŞ'lı operasyonla yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
DEAŞ’ın finans kaynağına darbe!  26 DEAŞ’lı operasyonla yakalandı

İçişler Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı terör örgütü DEAŞ’a finans kaynağı sağlayan 27 kişiye yönelik olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Güvenlik birimlerinin yaptığı aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellendi. Bunun yanında diğer bir terör örgütü olan DEAŞ'a yönelik olarak üst üste operasyon düzenliyor.

DEAŞ'A 12 İLDE OPERASYON
DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı ; 27 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

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DEAŞ’ın finans kaynağına darbe!  26 DEAŞ'lı operasyonla yakalandı
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