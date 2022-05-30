DEAŞ’ın finans kaynağına darbe!  26 DEAŞ’lı operasyonla yakalandı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellendi. Bunun yanında diğer bir terör örgütü olan DEAŞ'a yönelik olarak üst üste operasyon düzenliyor.

DEAŞ'A 12 İLDE OPERASYON

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı ; 27 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.