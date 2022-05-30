Fetih coşkusuyla geleceğe bir nefes

560 BİN KİŞİ ATATÜRK HAVALIMANI MİLLET BAHÇESİNE AKIN ETTİ

Başkan Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu:Aziz milletim, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız.İstanbul'u fethederek Müslümanlar'ın 7 asırlık hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Bizans ve entrikalarını da tarihe gömmüştür. 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek çağımızın Bizanslıları'nı ve entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız?Ey ülke ve millet düşmanlarının senaryolarının figüranlığına soyunanlar, ey kendi medeniyetine, tarihine, kültürüne, değerlerine husumet besleyenler, hepinize sesleniyor ve diyorum ki, ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Hiçbir siyasi çıkar hevesi, etnik veya mezhebi bağnazlık hissi, maddi beklenti hırsı bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin hayırda yarışalım, eser ve hizmette yarışalım. Sorunların, sıkıntıların çözümünde yarışalım. Vizyonda yarışalım. Cumhur İttifakı olarak hepsine varız. Ama bu yarışı kör düşmanlığa çevirmeyin.Yalanla bu iş olmaz, iftira ile bu iş olmaz, çarpıtmayla bu iş olmaz. Bay Kemal, hepsine karşı çıkmakla da bu iş olmaz. Hele hele insan biraz utanır ya 'Kaçacak' türü, akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada Ataköy'de, ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım? Atatürk Havalimanı'na. Milletim geldi mi oraya? Geldi. Bay Kemal, FETÖ'cülerle beraber tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumladı.Biz ise oradan mesajımızı verdik. 'Kaçacak' dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan yani. Biz vesayet güçlerinin nobranlığından kaçmamışız, biz terör örgütlerinin ve onların ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız. Biz siyasetin ve ekonominin küresel tetikçilerinin tuzaklarından kaçmamışız. Biz işte 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz, gözümüzü burada açtık, ilk havamızı burada soluduk, Allah'ın izniyle son nefesimize kadar da buradayız.Bugüne kadar bize "kaçacak" diyenlerin hepsi zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Kimi terör örgütlerine sığınarak kaçtı, kimi yabancı istihbarat örgütlerinin kucağında kaçtı. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da olanlar var. Bunlar da oralara gittikleri zaman onlarla sohbet ediyorlar. Kimi kılık değiştirip kamyon kasasında, kimi bot üstünde kaçtı. Kimi darbecilerin açtığı yoldan belediye başkanının evine kaçtı. Allah ömür verirse kimin son nefesine kadar bu millete hizmet edeceğini, kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını hep birlikte göreceğiz.Akşam yalan, sabah yalan bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Senin geçmişinde olanlar gibi hani diyorlardı ya rahmetli Menderes ve arkadaşları için, uçaklar dolusu altın kaçırdılar, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını bay Kemal kullanıyor. Bay Kemal, insan biraz utanır. İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunuyor.Bay Kemal bu yalanlar tutmayacak. Millet de sandıkta bunun hesabını soracak. İşte 150 bin lira ve 100 bin lira bir yargıdan aldık. Toplam 250 bin lira. Şimdi bunları Bay Kemal'in iftira attığı vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa bir hayrı olsun. Türkiye küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine yol açmaya çalışırken bunu sabote edecek işler yapmayın. Operasyonlar gerçekleştirirken buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin. 'Gidin Esad'la görüşün' diyor. Sen görüşüyorsun, yeter zaten. Kendi ülkesi, milleti, devletinin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin siyasetçisi de aydını da sanatçısı da iş insanı da olamaz.Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan "85 milyonun bahçesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Tarihi zaferin kutlu armağanı İstanbul, taşıyla, toprağıyla yegane hazinemiz.Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadim mirasına yakışır bir eser, İstanbullularla buluştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrimize hayırlı, filizlenen her tohum, asırlık olsun. Ülkemizin en büyük millet bahçesi, aynı zamanda dünyanın da en büyük beşinci şehir parkı olacak. Daha yeşil bir Türkiye uğruna atılan her adım çok değerli. Emeği geçenleri tebrik ediyor, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle anıyorum."Millet bahçesi çevresinden bir duvar ile ayrılacak, girişteki yapılar ile külliye geleneği sürdürülecek. Girişler 15 metre yüksekliğindeki Dua Kubbesi'nden olacak.100'er metrelik minareleri ile 18 bin kişiye ibadet imkanı sağlayacak cami Millet bahçesi projesini taçlandırıcak.Etkinlik çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle organizasyonlara ev sahipliği yapacak.2000 seyirci kapasiteli spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.Millet bahçesinin kuzeyinde gençlik merkezinin yanında 145 bin metrekarelik alanda kurulacak macera parkında gençler farklı deneyimler yaşayacak.Türk bahçe kültüründe olduğu gibi pınarbaşıyla başlayarak tüm bahçede boylu boyunca akan 2 bin 350 metre uzunluğunda bir dere olacak. Çocukların doğayı tanıyacağı meyve toplayacağı bostan kurulacak.5 milyon metrekarelik alanda 145 bin 300 ağaç olacak. 1 milyon kişi faydalanacak.Bilim merkezi ve müze kurulacak.85 milyonun millet bahçesi bir yıl sonra yine Fetih'in yıldönümünde açılacak.Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni müthiş anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bu büyük coşkunun bir parçası olabilmek için alana akın etti. Vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı.Çok güzel bir proje. Bu alana yeşil çok yakışacak.Bugün bize çifte bayram. İstanbul'un geleceğini ve fethi kutluyoruz.Yeşil projelere imza atan herkesten Allah razı olsun.Burası milletin bahçesi olacak. Destek vermek için geldik.Fetih kutlamalarının şerefine ekmek tekneme bu yazıyı yazdım. Bugün bir de cumhurbaşkanımızın güzel bir hediyesi var. Çorbada benim de tuzum olsun, bir fidan da ben dikeyim diye geldim.Ağaç dikme gününde kendi bahçemizden hediye vermek istedik" derken Şişli'den gelen Asya Babacan da şeftali fidanı getirdi.Bu proje İstanbulumuz'a hem değer hem nefes kazandıracak. İstanbul gri diyorlardı, şimdi yemyeşil bir proje geliyor.Buraya önceki gelişimizde biz destan yazmıştık, şimdi ise Cumhurbaşkanımız destan yazacak."Gururluyuz, mutluyuz.Erdoğan'ın konuşmasından önce Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıktı. Bahçeli, şunları kaydetti: "Millet bahçesine dikilen fidanlar fetih ruhuyla büyüyecek. Gezi'deki müfteriler şimdi de ağaç dikilmesinden şikayetçiler. Kriz çıkarma hevesi, Türkiye'yi yönetilemez hale getirme aracıdır. Gezi'de, 6-8 Ekim olayında ihanetlerinin bedelini ağır şekilde ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, açtıkları çukura gömüldüler. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerle üstümüze geldiler, Türk milletinin haşmetiyle ezildiler. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar Türkiye'yi geçemez, İstanbul'u teslim alamaz, iman setini aşamazlar. Türkiye'nin geleceğini zillet değil, Cumhur tayin edecektir. Uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan burası 5 milyon metrekarelik yeşil örtüyle örtülecektir. Müflis ve ik yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgârının tam tersine burada yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. İstanbullu kardeşlerimi ferah ve sefaya kavuşturacak ihya vardır."Düne kadar Taksim Meydanı'nda üç ağacın sökülmesini bahane ederek ortalığı yakanlar ve zarar verenler hani nerede? 145 bin 300 fidan dikilecek. Gezi eylemlerine katılanlar nerede? Sizin derdiniz ağaç değilmiş. Bu kişilerin samimiyetine inanmıyorum. Çevre dernekleri temsilcileri, sanatçılar ve aydınlar ağaç dikim törenine neden gelmediniz? Demek ki mesele ağaç değilmiş..SABAH