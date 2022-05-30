Konya şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı'nda terör örgütü tarafından araziye döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33) vasiyeti üzerine memleketi Konya'da annesi Zeynep Çatal'ın yanında toprağa verildi. Şehidin öğretmen olan ağabeyi Ömer Faruk Çatal'ın 15 Temmuz gazisi olduğu öğrenildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından şehidin naaşı vasiyeti üzerine 2 yıl önce hayatını kaybeden anne Zeynep Çatal'ın yanında Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı baba emekli Zekeriya Çatal ise, 'Vatan sağ olsun' dedi.