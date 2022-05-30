Pençe-Kilit’te bir askerimiz şehit

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı'nda bir askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Yine Pençe- Kilit bölgesinde araziye döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), vasiyeti doğrultusunda memleketi Konya'da, 2 yıl önce vefat eden annesi Zeynep Çatal'ın yanında toprağa verildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çatal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.