Samsun’a şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30), Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Samsun Tekkeköylü Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın naaşı bugün Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.