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Giriş Tarihi: 30.5.2022 10:50

Samsun’a şehit ateşi düştü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operayon bögesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi bugün memleketi Samsun'da toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30), Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Samsun Tekkeköylü Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın naaşı bugün Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Samsun’a şehit ateşi düştü
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