Şehit Uzman Çavuş Serttaş Diyarbakır’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen ve Ankara GATA'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın cenazesi, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Törende bekar olduğu öğrenilen Serttaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulmasının ardından öz geçmişi okunarak, dua edildi. Vali Ali İhsan Su, şehidin babası İhsan ve annesi Ayşe Serttaş'ı sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin yengesi Çiğdem Serttaş, Kürtçe olarak "Hoş geldin Muhammed" diyerek ağıt yaktı. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua okundu.