Ankesöre takılan eski vali yardımcısı Fuat Avni ekibinden çıktı

İlhan Uran

FUAT AVNİ'DEN VALİ YARDIMCILIĞINA

Gözaltı kararı verilen eski vali yardımcısı İlhan Uran'ın 'Fuat Avni' isimli Twitter hesabını kullanan ekibin içinde olduğu ortaya çıktı. Operasyonel ve kontörlü sabit hatlar ile mahrem imamlarla irtibata geçtiği tespit edilen Uran'ın, 'Askeri casusluk' soruşturması döneminde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı olduğu belirlendi. Uran, daire başkanlığı yaptığı dönemde makam odasına özel hat çektirerek dönemin bakanı dahil personellerin bilgisayarlarına erişim sağladı. Uran'ın verileri takip edip görmeyi sağlamak amacıyla kendisine adına 'domain-admin' aldığı bu sayede bilgisayarlarda yapılan her türlü işlemden bilgi sahibi olduğu belirlendi.

BYLOCK'CU KAYMAKAMLAR

Mülki idare yapılanması kapsamında gözaltı kararı verilen bir diğer kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu ise Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanarak "Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" diye konuşmuştu. FETÖ'nün mülki idare yapılanmasında yer alan şüphelilerden İlhan Uran, Erzincan'ın Refahiye Kaymakamı Sedat Ateş ve Salıpazarı eski İlçe Kaymakamı İskender Çolak'ın 2 telefonunda Bylock tespit edildi.