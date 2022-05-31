Çıplak güneşlenen adam şizofreni çıktı! Tedavi edilecek

Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç., görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Şüpheli Mahmut Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.



ŞİZOFRENİ ÇIKTI, TEDAVİ EDİLECEK



İfadesi alınan Mahmut Ç. adlı şüphelinin İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda şüphelide şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında hayasızca hareketlerde bulunma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında CMK'nın 74. maddesi uyarınca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulunuldu.