İki şehit acısı

Terör örgütü PKK'nın sınır ötesinde temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonu sırasında yaralanan iki askerden acı haber geldi. 29 Mayıs'ta Avaşin-Basyan bölgesindeki operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak (30) dün şehit oldu.Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın naaşı memleketi Samsun'a getirildi. Çarşamba Havalimanı'nda oğlunun tabutunu karşılayan anne Hanım Sancak'ın "İslam, ben seni öyle mi gönderdim oğlum?" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri yaktı. 5 kardeşi bulunan İslam Sancak'ın 4 ay önce nişanlandığı ve yaza düğün yapmaya hazırlandığı, babasının ise 2012'de hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Sancak'ın naaşı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.27 Mayıs'ta 5 askerin şehit olduğu füzeli saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş (28) ise önceki gece şehit oldu. Şehit Serttaş için memleketi Diyarbakır'da tören düzenlendi. Anne Ayşe Serttaş, oğlunun arkasından ağıtlar yakarken, baba İhsan Serttaş, taziyeleri kabul etti. Şehit Serttaş için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Şehit Serttaş, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.