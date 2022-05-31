İYİ Partili Çıray’dan İzmir’i saran lağım kokusu ile ilgili sert açıklama: Modern ve medeni İzmir kokuyor!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli geçtiğimiz günlerde İzmir Adliyesinin yanından geçip denize dökülen Manda Deresi önünde basın açıklaması yaparak Tunç Soyer'e kentteki pis koku problemini bir an önce gidermesi için çağrıda bulundu. Önceki gün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil şeridinde konuya ilişkin açıklama yapan CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan da her zaman olduğu gibi yine topu hükümete attı. Özkan kötü kokudan devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının sorumlu olduğunu öne sürdü. Bugün ise İYİ Parti'den ezber bozan bir açıklama geldi. Vatandaşlardan gelen yoğun pis koku şikayetleri karşısında daha fazla tepkisiz kalamayan İyi Parti de pis koku polemiğine dahil oldu. Bugüne kadar hep ittifak ortağı CHP'nin yanında yer alan İyi Parti'nin İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yaptığı açıklamada "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" dedi.
O DA LAFTA KALDI
Seçim meydanlarında çözeceğiz diyerek İzmirlilere vaatlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her geçen gün etkisini daha da hissettiren kent genelindeki pis koku problemine de seyirci kalmayı tercih etti. Aradan geçen 3 yıl boyunca kentin kronikleşmiş sorunları arasındaki yerini alan pis koku havaların ısınmaya başlaması ile birlikte İzmir'in üzerine kabus gibi çöktü. Daha önce Karşıyaka, konak, Güzelyalı, Alsancak gibi sahil şeridinde hissedilen pis koku son zamanlarda denize kıyısı olmayan semtlerde de ciddi şekilde hissedilmeye başladı.
GELEN TEPKİLER KARŞISINDA AÇIKLAMA YAPMAK ZORKUNDA KALDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi muhalefetin İzmir kokuyor söylemlerine karşı bugüne kadar sorunun giderilmesine ilişkin hiçbir çalışma yapmazken yaşananlara bir tepki de millet ittifakının İyi Partili Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. İzmirlilerden gelen yoğun şikayetler karşısında suskunluğunu bozmak zorunda kalan Çıray konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor. İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak "Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz" dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır" dedi.