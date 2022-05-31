İYİ Partili Çıray’dan İzmir’i saran lağım kokusu ile ilgili sert açıklama: Modern ve medeni İzmir kokuyor!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli geçtiğimiz günlerde İzmir Adliyesinin yanından geçip denize dökülen Manda Deresi önünde basın açıklaması yaparak Tunç Soyer'e kentteki pis koku problemini bir an önce gidermesi için çağrıda bulundu. Önceki gün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil şeridinde konuya ilişkin açıklama yapan CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan da her zaman olduğu gibi yine topu hükümete attı. Özkan kötü kokudan devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının sorumlu olduğunu öne sürdü. Bugün ise İYİ Parti'den ezber bozan bir açıklama geldi. Vatandaşlardan gelen yoğun pis koku şikayetleri karşısında daha fazla tepkisiz kalamayan İyi Parti de pis koku polemiğine dahil oldu. Bugüne kadar hep ittifak ortağı CHP'nin yanında yer alan İyi Parti'nin İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yaptığı açıklamada "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" dedi.