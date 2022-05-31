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Giriş Tarihi: 31.5.2022 23:08

Taciz şüphelisi tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Taciz şüphelisi tutuklandı

İstanbul Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde, 10 yaşındaki erkek çocuğun taciz edildiği iddiası üzerine mahalle sakinleri, şahsı linç etmek istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden alarak Bulut Camii'ne götürdü. Olayın duyulması üzerine vatandaşlar caminin önüne akın etti. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Taciz şüphelisinin kendilerine verilmesini isteyen mahalle sakinleri dağılmayınca olay yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş intikal etti. Vatandaşların evlerine dönmesini isteyen Yerlikaya ve Aktaş, kalabalığı sakinleştirdi. Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Esenyurt İlçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Asayiş Şubedeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Taciz şüphelisi tutuklandı
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