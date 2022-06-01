9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 4 terörist öldürüldü.Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada teröristlerin taciz atışında bulunduğu ve misliyle karşılık verildiği kaydedildi.Eren Abluka operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lının ise kimlikleri belirlendi. O teröristlerden birinin örgütün Bestler-Dereler bölge sorumlusu terörist Naim İlçin olduğu belirlendi.