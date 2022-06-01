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Giriş Tarihi: 1.6.2022

9 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 4, Suriye kuzeyinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde öldürülen 3 teröristten birinin de örgütün “bölge sorumlusu” olduğu öğrenildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 4 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada teröristlerin taciz atışında bulunduğu ve misliyle karşılık verildiği kaydedildi.
Eren Abluka operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lının ise kimlikleri belirlendi. O teröristlerden birinin örgütün Bestler-Dereler bölge sorumlusu terörist Naim İlçin olduğu belirlendi.
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9 terörist etkisiz hale getirildi
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