AFAD son rakamı duyurdu: Suriye’de 100 bin briket ev...

Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor. Proje kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor. AFAD'dan konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "Suriye'de savaş nedeniyle evlerinden edilen sivillerin kendi topraklarında insanlık onuruna yakışır şartlarda yaşayabilmesi için briket ev sayısını 100.000'e çıkarıyoruz!

"Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına destek veren tüm STK'larımıza şükranlarımızla…"