Belediye başkanına rüşvet gözaltısı

Çanakkale'nın Çan ilçesinde müteahhit kuzeninin, hakkında suç duyurusunda bulunduğu CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve 2'si belediye bürokratı 3 kişi, irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına alındı. Başkan Öz'ün teyzesinin oğlu olan müteahhit Ö.E., yaptığı işlerin parasını belediyeden uzun süredir alamayınca iflasın eşiğine geldi. Tanık olduğu belediyedeki diğer usulsüzlüklere de daha fazla seyirci kalamayan Ö.E., kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla dün sabah harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U., Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve belediyenin temizlik işlerini yapan Öztek Firması çalışanı R.A.'yı irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına aldı.