Muhteşem performansa övgü

Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ana Salon'da dün verilen konseri, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da izledi. Emine Erdoğan, konsere ilişkin sosyal medya paylaşımında "Venezuela ziyaretimizin unutulmazlarından El Sistema'yı yeniden dinleme fırsatını ülkemizde bulmak büyük mutluluk. Müziğin bilgeliğine, iyileştirici ruhuna en güzel örneği sergilediler. Orkestranın performansına hayran olmamak elde değil" ifadelerini kullandı.