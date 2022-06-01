Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 37’ye yükseldi

"KIZIMIN GERİ GELMESİNİ İSTİYORUM"

2015 yılından bu yana kızı Dilan Han'dan haber alamadığı için eyleme yeni katıldığını ifade eden baba Cemal Han, "Kızımı 2014'te Varto Anadolu Lisesi sağlık bölümüne gönderdim. 2015 yılında kızımı kandırarak götürdüler. Kızımın geri dönmesini istiyorum. Sağlık bölümü 2. sınıfı okuyordu. Kızım 16 yaşında kaçırıldı. Şu anda 23 yaşında. 7 senedir kendisinden bir haber alamıyoruz. Hiç görüşmedik. HDP önünde aileler tarafından nöbet tutulduğunu gördüm ve o yüzden bizde gelip kızımıza çağrıda bulunmak istedik. Kızım bizi görsün ve bir şekilde gelsin. Kızımın gelmesini istiyorum. Gerçekten onu çok merak ediyoruz. Gelsin ve okuluna bir şekilde tekrar devam etsin. Burada beraber yaşayalım" dedi.